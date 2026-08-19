Haberler

Bakan Bayraktar, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile enerji iş birliğini görüştü

Bakan Bayraktar, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile enerji iş birliğini görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve beraberindeki heyet, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı Şam'daki Halk Sarayı'nda ziyaret etti.

(ŞAM) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve beraberindeki heyet, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı Şam'daki Halk Sarayı'nda ziyaret etti.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmeye Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir de katıldı.

Görüşmede, Türkiye ile Suriye arasında enerji sektöründeki iş birliği ve ortaklığın güçlendirilmesinin yolları ele alındı. Enerji sektörünün geliştirilmesi ve istikrarının desteklenmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Suriye temaslarımız kapsamında, Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed El Şara ile görüşmemizde, iki ülke arasında enerji ve madencilik alanlarında başlattığımız yeni dönemi, iş birliği imkanlarını değerlendirme fırsatı bulduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye politikasında ortaya koyduğu çözüm odaklı, diyalog temelli ve insani hassasiyetleri merkeze alan güçlü vizyonu doğrultusunda, süreci kararlılıkla yürütüyoruz. Karşılıklı güven zemininde inşa ettiğimiz iş birliklerinin, bölgemizde kalıcı barışın, istikrarın ve ortak refahın tesisine vesile olacağına inanıyoruz."

Kaynak: ANKA
İstanbul'da deprem mi oldu? Vatandaşlar Kandilli'nin sitesine akın etti

İstanbul'da peş peşe deprem! İşte merkez üssü ve şiddeti

ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı

ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid'de Mbappe krizi! Tepkiler çığ gibi

Tepkiler çığ gibi! Ne yapıyorsun Mbappe?
DEM Parti'den Diyarbakır’da 4 eş başkan hakkında geçici uzaklaştırma kararı

DEM Parti düğmeye bastı! Diyarbakır’da 4 eş başkana uzaklaştırma
Saç örme akımına katılan hemşire İkra Avcı meslekten atıldığını duyurdu

Saç örme eylemine katılmıştı: Desteği, genç hemşireye pahalıya patladı
Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi

81 ile genelge gönderildi! Okula giderken artık önlük giyecekler

Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasındaki loca savaşında mahkeme kararını verdi

Mahkeme kararını verdi! İşte davayı kazanan taraf

Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi

Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi
Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma

14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma