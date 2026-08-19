Bakan Bayraktar, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile enerji iş birliğini görüştü

(ŞAM) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve beraberindeki heyet, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı Şam'daki Halk Sarayı'nda ziyaret etti.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmeye Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir de katıldı.

Görüşmede, Türkiye ile Suriye arasında enerji sektöründeki iş birliği ve ortaklığın güçlendirilmesinin yolları ele alındı. Enerji sektörünün geliştirilmesi ve istikrarının desteklenmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Suriye temaslarımız kapsamında, Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed El Şara ile görüşmemizde, iki ülke arasında enerji ve madencilik alanlarında başlattığımız yeni dönemi, iş birliği imkanlarını değerlendirme fırsatı bulduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye politikasında ortaya koyduğu çözüm odaklı, diyalog temelli ve insani hassasiyetleri merkeze alan güçlü vizyonu doğrultusunda, süreci kararlılıkla yürütüyoruz. Karşılıklı güven zemininde inşa ettiğimiz iş birliklerinin, bölgemizde kalıcı barışın, istikrarın ve ortak refahın tesisine vesile olacağına inanıyoruz."

Kaynak: ANKA