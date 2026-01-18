Haberler

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Şam'da ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'la görüştü

Güncelleme:
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ile Şam'daki Halk Sarayı'nda bir toplantı düzenledi. Görüşme, Fırat Nehri'nin iki yakasındaki çatışmaların sürdüğü bir dönemde gerçekleştirildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ile bir araya geldi.

Suriye Cumhurbaşkanlığının Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile bir toplantı gerçekleştiriyor." ifadesine yer verildi.

Söz konusu görüşme, Fırat Nehri'nin iki yakasında terör örgütü YPG/SDG ile çatışmalar sürerken gerçekleşiyor.

Fırat Nehri'nin batısında Suriye ordusu ile terör örgütü YPG/SDG arasında sahadaki çatışmalar tırmanırken, nehrin doğusunda Arap aşiretlerinin terör örgütüne karşı yürüttüğü çatışmalar da eş zamanlı devam ediyor.

Kaynak: AA / Fekry Abdeen - Güncel
