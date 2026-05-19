MİT Başkanı Kalın, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

(ANKARA) - Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda MİT Başkanı İbrahim Kalın ile görüştü.

Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti. Kabulde Suriye Dışişleri Bakanı Esad eş-Şeybani ve Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin es-Selame de bulundu.

Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Görüşme sırasında, bölgedeki durumun gelişmeleri ve iki ülke arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik yollar ele alındı" denildi.

