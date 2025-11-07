Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İspanya Başbakanı ile COP30'da Görüştü
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Brezilya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı'nda İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.
Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Şara, Brezilya'da İspanya Başbakanı Sanchez ile görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de hazır bulundu.
Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel