Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İspanya Başbakanı ile COP30'da Görüştü

Güncelleme:
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Brezilya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı'nda İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.

Görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de hazır bulundu.

