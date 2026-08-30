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Şara Dera'da: Devrimin başladığı kente tarihi ziyaret

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??????? Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 2011'de başlayan gösterelin çıkış noktası olarak bilinen Dera ilini ziyaret etti.

??????? Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 2011'de başlayan gösterelin çıkış noktası olarak bilinen Dera ilini ziyaret etti.

Şara, ziyareti kapsamında, 2011'deki olayların başladığı Dera il merkezindeki Dera Belad bölgesini de gezdi.

Ahmed Şara'nın Dera ziyaretine ilişkin ön bilgilendirme yapılmazken, bulundukları bölgenin 35 kilometre yakınında İsrail işgal güçleri bulunuyor.

Dera'da 2011'de başlayan gösteriler, kısa sürede ülkenin farklı bölgelerine yayılarak uzun yıllar süren iç savaşa dönüşmüştü.

Kaynak: AA
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