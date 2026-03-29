Suriye, IKBY Başkanı Barzani'nin konutuna düzenlenen saldırıyı kınadı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin konutunu hedef alan saldırıyı en sert şekilde kınadı ve bu tür eylemlerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin konutunu hedef alan saldırıyı "en şiddetli ifadelerle" kınadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırının "yasa dışı gruplar" tarafından gerçekleştirildiği belirtilerek, bu tür eylemlerin Irak ve bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit ettiği, aynı zamanda uluslararası hukuk ilkelerine aykırı olduğu vurgulandı.

Saldırının "en şiddetli ifadelerle" kınandığı açıklamada, Suriye'nin Irak'ın istikrarı ve toprak bütünlüğüne verdiği desteğin sürdüğü ayrıca, ülkenin iç işlerine yönelik her türlü silahlı müdahalenin reddedildiği kaydedildi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden cumartesi günü yapılan açıklamada, Barzani'nin Duhok'taki konutuna İHA ile saldırı düzenlendiği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
