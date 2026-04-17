Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve IKBY Başkanı ile Antalya'da görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Antalya'da bir araya geldi.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Şara, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamında Aliyev ve Barzani ile görüştü.

Görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de hazır bulundu.