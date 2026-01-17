Haberler

Suriye Ordusu: Deyr Hafir Kentinin Tamamında Kontrolü Sağladık

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Arap Ordusu, Halep'in doğu kırsalındaki Deyr Hafir kentinde kontrolü tamamen sağladığını ve güvenlik çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

(ANKARA) - Suriye Arap Ordusu'na bağlı Operasyonlar Birimi, ordunun Halep'in doğu kırsalındaki Deyr Hafir kentinde kontrolü tamamen sağladığını duyurdu.

Suriye Arap Ordusu'na bağlı Operasyonlar Birimi'nin Suriye'nin devlet ajansı SANA tarafından aktarılan açıklamasına göre, ordu Halep'in doğu kırsalındaki Deyr Hafir kentinde kontrolü tamamen sağladığını duyurdu.

Açıklamada, Suriye ordusu birliklerinin kentte güvenliği sağlamaya ve mayınlar ile savaş kalıntılarını temizlemeye devam ettiği, ayrıca birliklerin Meskena ve Debsi Afnan bölgelerine doğru ilerlemeye başladığı ifade edildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı

Ordu duyurdu: Kontrol tamamen bizde, mayınlar temizleniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Berke Özer PSG karşısında kabusu yaşadı

Dün gece kabusu yaşadı
Acun Ilıcalı, Survivor'da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor

Acun Ilıcalı öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı

Rakam hayli yüksek! Merakla beklenen HTS kayıtları ortaya çıktı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi

Karnesini gören ağabeyi ile tartışıp canına kıydı
Berke Özer PSG karşısında kabusu yaşadı

Dün gece kabusu yaşadı
YPG'nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki

YPG'nin gece yarısı duyurduğu karara Şam yönetiminden ilk tepki
Bonservisini bile duyurdular! İşte Rafa Silva'nın yeni takımı

Bonservisini bile duyurdular! İşte Rafa'nın yeni takımı