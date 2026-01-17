Suriye Ordusu: Deyr Hafir Kentinin Tamamında Kontrolü Sağladık

(ANKARA) - Suriye Arap Ordusu'na bağlı Operasyonlar Birimi, ordunun Halep'in doğu kırsalındaki Deyr Hafir kentinde kontrolü tamamen sağladığını duyurdu.

Suriye Arap Ordusu'na bağlı Operasyonlar Birimi'nin Suriye'nin devlet ajansı SANA tarafından aktarılan açıklamasına göre, ordu Halep'in doğu kırsalındaki Deyr Hafir kentinde kontrolü tamamen sağladığını duyurdu.

Açıklamada, Suriye ordusu birliklerinin kentte güvenliği sağlamaya ve mayınlar ile savaş kalıntılarını temizlemeye devam ettiği, ayrıca birliklerin Meskena ve Debsi Afnan bölgelerine doğru ilerlemeye başladığı ifade edildi.