Sürekli Basın Kartı sahibi gazeteci Kemal Şener 91 yaşında Almanya'da vefat etti

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Haber: İlhan Baba

(FRANKFURT) – Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi ve Sürekli Basın Kartı sahibi gazeteci Kemal Şener, 91 yaşında Almanya'da hayatını kaybetti.

Meslek yaşamı boyunca çok sayıda gazete ve haber kuruluşunda görev yapan Şener, özellikle Avrupa'daki Türkçe basına yaptığı katkılarla tanınıyordu.

Şener'in cenazesi, 27 Ekim 2026 Salı Frankfurt yakınlarındaki Neu-Isenburg kentinde bulunan Waldfriedhof Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 2 Nisan 1935'te dünyaya gelen Kemal Şener, Ankara Atatürk Lisesi'nin ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Gazeteciliğe henüz lise öğrencisiyken, 1950 yılında başlayan Şener, eğitimini tamamladıktan sonra kısa süre Maliye Bakanlığı'nda memur olarak çalıştı. Şener, 1955 yılında Ankara'daki Türk Basın Ajansı'na katılarak profesyonel gazeteciliğe adım attı, 1960 yılında da Hürriyet gazetesine geçti.

Kemal Şener, meslek yaşamı boyunca Yeni İstanbul, Yeni Gazete ve Tercüman gazetelerinde, Anadolu Ajansı'nda ve Hürriyet ile Günaydın gazetelerinin Avrupa baskılarında görev yaptı. Hürriyet'in Avrupa baskılarında haber müdürlüğü ve yazı işleri müdürlüğü görevlerini üstlenen Şener, uzun yıllara yayılan meslek hayatında Türk basınının deneyimli isimleri arasında yer aldı.

Almanya'ya uzanan gazetecilik yaşamında da çalışmalarını sürdüren Şener, 1994-2024 yılları arasında Hessen eyaletinde yayımlanan Hessen Toplum Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Tam 30 yıl boyunca kaleme aldığı yazılarla gazetenin okurlarıyla buluşan Şener, Almanya'daki Türkçe basının önemli isimlerinden biri oldu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan ve Sürekli Basın Kartı taşıyan Kemal Şener, gazetecilik alanındaki çalışmaları nedeniyle 2007 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri kapsamında Takdir Belgesi'ne layık görüldü. Şener'in "Gurbet Şairleri Antolojisi" adlı bir kitabı da bulunuyor.

Kaynak: ANKA