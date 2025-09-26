Sürat Teknesi Kaptanı, Rus Turistin Ölümüne Neden Olduğu Gerekçesiyle Tutuklandı

Haberler

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir sürat teknesinin, deniz paraşütü taşıyan Rus turist Linariia Muzipova'ya çarpması sonucu yaşanan kaza sonucunda, teknenin kaptanı tutuklandı. Olay, Çamyuva sahili açıklarında meydana geldi.

Çamyuva sahili açıklarında yüzen Linariia Muzipova (42), deniz paraşütü taşıyan sürat teknesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Turistin cenazesi, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan tekne kaptanı K.K, ifade işlemleri sonrası sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel
