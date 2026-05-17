Albüm: Endonezya'da 2026 Surabaya Vaganza Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

SURABAYA, 17 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Cava eyaletine bağlı Surabaya kenti, "Umut Bahçesi" temalı 2026 Surabaya Vaganza etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinlikte, Surabaya'nın yerel kültürünü ve pozitif atmosferini yansıtan süslenmiş geçit töreni arabaları, ışık gösterileri ve performanslar sergilendi.

