Baba ve oğlunun cesedinin bulunmasına ilişkin 7 sanığın yargılanmasına devam edildi

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde geçen yıl yanmış kamyonette baba Remzi ve oğlu Muhammet Sati'nin cesetlerinin bulunmasına ilişkin "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle haklarında dava açılan 1'i tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık A.M.İ. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya, tutuksuz sanıklar İ.K, M.D, M.K, A.Ö, O.K. ve A.İ. katılmadı.

Bazı tanıkların dinlendiği duruşmada, Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanık A.M.İ'nin tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile Sati ailesinin avukatları, tutuksuz yargılanan sanıkların da tutuklu olarak yargılanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından tutuklu sanık A.M.İ'nin mevcut halinin devamına karar vererek, duruşmayı 3 Kasım'a erteledi.

İstenilen ceza

İddianamede, 1'i tutuklu 7 sanık hakkında, "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi kırsal Kuşburnu Mahallesi'nde 19 Mayıs 2025'te Remzi (49) ve oğlu Muhammet Sati'nin (15) yanmış kamyonette cesetleri bulunmuştu.