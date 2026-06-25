Haberler

Baba ve oğlunun cesedinin bulunmasına ilişkin 7 sanığın yargılanmasına devam edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır Sur'da geçen yıl yanmış kamyonette cesetleri bulunan baba Remzi ve oğlu Muhammet Sati'nin öldürülmesine ilişkin 1'i tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanıklar hakkında 'tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde geçen yıl yanmış kamyonette baba Remzi ve oğlu Muhammet Sati'nin cesetlerinin bulunmasına ilişkin "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle haklarında dava açılan 1'i tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık A.M.İ. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya, tutuksuz sanıklar İ.K, M.D, M.K, A.Ö, O.K. ve A.İ. katılmadı.

Bazı tanıkların dinlendiği duruşmada, Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanık A.M.İ'nin tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile Sati ailesinin avukatları, tutuksuz yargılanan sanıkların da tutuklu olarak yargılanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından tutuklu sanık A.M.İ'nin mevcut halinin devamına karar vererek, duruşmayı 3 Kasım'a erteledi.

İstenilen ceza

İddianamede, 1'i tutuklu 7 sanık hakkında, "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi kırsal Kuşburnu Mahallesi'nde 19 Mayıs 2025'te Remzi (49) ve oğlu Muhammet Sati'nin (15) yanmış kamyonette cesetleri bulunmuştu.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı

Erdoğan, üç belediye başkanına daha AK Parti rozeti taktı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ganalı şamandan olay itiraf: Yanlışlıkla Türkiye'ye büyü yaptım

Neden elendiğimiz şimdi belli oldu: Çırağım haritayı kaydırınca...
Torreira ilk kez anlattı: Beni öldürmeyi planlıyormuş

İlk kez anlattı: Beni öldürmeyi planlıyormuş
Adliyedeki 147 milyonluk soygunda yeni perde! Herkes onları arıyor

Adliyedeki 147 milyonluk soygunda yeni perde
Otizmli çocuğa şiddet kamerada: Öğretmen tutuklandı

Bunu yapan bir öğretmen!
HSK'dan Ergenekon kararı! Zekeriya Öz dahil 62 hakim ve savcıya meslekten çıkarıldı

HSK'dan Zekeriya Öz dahil 62 hakim ve savcı hakkında karar
Evini satıp 1 kilogram altın alan vatandaşın kaybı çok büyük

Evini satıp 1 kilogram altın aldı, kaybı çok büyük
Kahramanmaraş'ta kahreden yangın! 3 engelli kardeş hayatını kaybetti

Kahreden haber! 3 engelli kardeş feci şekilde can verdi