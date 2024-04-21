Üye Girişi
Haberler

Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şüpheli hakkında tutuklama kararı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Sur Belediyesi'nin mazbata töreninde Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarını işaret ederek hakaret eden şahıs hakkında tutuklama kararı verildi. Gelişmeyi duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şüpheli hakkında verilen tutuklama kararı gerekçesinde "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarının bulunduğunu belirtti.

Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sonrasında makam odasındaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözlerle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmayla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan bir açıklama geldi.

ATATÜRK VE ERDOĞAN'A HAKARET SUÇLARI

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada şüpheli hakkında tutuklama kararı verildiğini bildirdi. Tunç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, Belediye Başkanın göreve başlamasınedeniyle gerçekleştirilen programda, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarfedilmesi nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliğince, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret"ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarını işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin mevcut olduğu gerekçesiyle tutuklama kararı verilmiştir."

Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şüpheli hakkında tutuklama kararı

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır Sur Belediyesi'ndeki mazbata töreni sonrasında bir kişi makam odasındaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözler sarf etmiş, olayın ortaya çıkmasının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

DEM Parti'nin Merkez Yürütme Kurulu'ndan (MYK) yapılan açıklamada şahsın belediye ve parti ile resmi bir ilişkisinin olmadığı belirtilmiş, açıklamada "Belediyelerimizde kirli oyunlar geliştirilmekte, belediyelerimiz asılsız iddialar ve kirli komplolarla hedef haline getirilmektedir. İktidar seçimlerde yaşadığı kayıpların üzerini bu algı operasyonlarıyla örtmeye çalışmaktadır. Türkiye'de artık bayrak, ulusal marş gibi sembollerin ve değerlerin istismarına dayanarak siyaset yapma dönemi miadını doldurmuştur. Demokratik kamuoyu bu ucuz algı operasyonlarını ve kumpasları ciddiye almamaktadır." ifadeleri yer almıştı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Haberler.com / Selahattin Demirel - Güncel

Sur Belediyesi Diyarbakır Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI yarı final maçları ne zaman? ZTK maçları ne zaman oynanacak? ALES/1 Soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Survivor Birleşme Partisi ne zaman? Survivor'da takımlar karışacak mı? Yeni bölüm ne zaman? GİRESUNSPOR – SAKARYASPOR CANLI: Giresunspor – Sakaryaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Giresunspor Sakaryaspor canlı yayın linki! GENÇLERBİRLIĞİ – ERZURUMSPOR CANLI: Gençlerbirliği – Erzurumspor maçı nereden, nasıl izlenir? Gençlerbirliği Erzurumspor canlı yayın linki! 23 NİSAN'DA KARGOLAR AÇIK MI? 23 Nisan'da kargolar çalışıyor mu? BAŞAKŞEHİR- RİZESPOR MAÇI Maç kaç kaç bitti? Maçı kim kazandı? Maç özeti! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 21 Nisan! 22 NİSAN okullar tatil mi? 22 Nisan'da okullar tatil olacak mı? Tokat deprem mi oldu? SON DAKİKA az önce Tokat'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 21 Nisan Tokat depremi! GALATASARAY- PENDİKSPOR MAÇI İZLE! Galatasaray- Pendikspor maçı kaçta? Canlı izleme linki Diş ameliyatında implant vidası beyne saplandı! Olay nerede oldu? Ameliyat olan vatandaşın durumu nasıl? ADANA 1954 – ÇATALCASPOR CANLI: Adana 1954 – Çatalcaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Adana 1954 Çatalcaspor canlı yayın linki! İşte Benim Stilim yarışmacısı öldürüldü! Öldürülen yarışmacı kim? Yağmur Taktaş kimdir? AMEDSPOR – IĞDIRSPOR CANLI: Amedspor – Iğdırspor maçı nereden, nasıl izlenir? Amedspor Iğdırspor canlı yayın linki!
500

Yorumlar (6)

mahmut süt:

kim olursa olsun bende kürdüm ülkenin Cumhur başkanına hakaret edemz kimsenin hakkı yok

56
102
yanıtYanıtla
veli İdi:

Kaşımayın memleketi. Seçilmiş kişiler görev başında. Rahat bırakın şu ülkeyi

54
45
yanıtYanıtla
recep null:

yapragim secilmisle ne alakası var bu durumun??

yanıt37
yanıt72
Carsi Amsterdam:

Bunun secilmeyle ne alakasi var Turkiye kurucusuna ve cumhurbaskanina kufur edersen sonuclarina katlanacaksin Dogru karar tebrik ederim

yanıt14
yanıt31
Abdullah null:

helal olsun

29
30
yanıtYanıtla
mustafa genç:

bilerek yapıldığını düşünüyorum zira tutuklanacagini bilmemesi imkansız

10
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title