Bahis Soruşturması Kapsamında 43 Antrenör Pfdk'ya Sevk Edildi

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, son 5 yılda Süper Lig kulüplerinde görev yapmış 43 antrenör ve 32 temsilcinin bahis oynadığını tespit ederek, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

TFF'nin konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Süper Lig Kulüplerinde görev yapmış olan Antrenörlerden bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir."

TFF bunun yanı sıra, bahis oynadıkları tespit edilen 32 temsilci hakkında da tedbirli olarak PFDK'ya sevk ettiğini duyurdu. TFF'nin konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında futbol dalında bahis oynadığı tespit edilen ve aşağıda isimleri yer alan Temsilcilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir."

