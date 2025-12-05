Kosova'da hasta çocukların yüzünü "süper kahramanlar" güldürdü
Kosova'nın Priştine kentinde, 'süper kahraman' kostümleri giyen dağcılar, Pediatri Kliniği'nde tedavi gören çocuklara hediyeler dağıtarak yılbaşı coşkusu yaşattı. Etkinlik, kanser teşhisi konulan çocukların iyileşmesi için bağış toplamayı hedefliyor.
Kosova'nın başkenti Priştine'de "süper kahraman" kostümleri giyen bir grup dağcı, tedavi gördükleri kliniğin çatısından inerek çocuklara hediyeler dağıttı.???????
Yaklaşan yılbaşı dolayısıyla Kosova Üniversite Klinik Merkezi (QKUK) bünyesindeki Pediatri Kliniği'nde tedavi gören çocukları sevindirmek için etkinlik düzenlendi.
"Klubi Alpin Prishtina" topluluğu üyesi dağcılar, bu kapsamda "süper kahraman" kostümleri giyerek çatıda kurulan düzenek sayesinde binadan halatla indi.
Kostümlü dağcılar, pencerelerden ve balkonlardan tedavi gören çocuklara hediyeler dağıttı.
Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia'nın yanı sıra onlarca çocuğun ve velinin katıldığı etkinlikte, hediyelerini alan ve kahramanlarla vakit geçiren çocukların yüzleri güldü.
6 yıldır düzenlenen etkinlik, kanser teşhisi konulan çocukların iyileşmesi için bağış toplamayı amaçlıyor.