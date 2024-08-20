"Süper Ay", Salda Gölü semalarında görsel şölene imza attı

BURDUR - Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma gelmesi ile oluşan Süper Ay, Salda Gölü semalarında seyrine doyulmaz bir manzara oluşturdu.

Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü semaları 2024 yılının en büyük ve parlak ayı "Süper Mavi Ay" ile aydınlandı. Gökbilimciler tarafından Ay'ın yeryüzüne en yakın olan konumu olarak tanımlanan "Süper Mavi Ay" doğuşundan itibaren oluşan kartpostallık görüntüler ile adeta mest etti.

Normalde olduğundan yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak olan Süper Mavi Ay yüksek dağların ardından kızıl görünümüyle güneş gibi doğup yükseldikçe ışıldayarak geceyi gündüze çevirdi. Dünya'nın dört bir tarafında gözlemlenebilen bu doğa olayı fotoğraf sanatçılarını da adeta en güzel görüntüyü çekebilmek için bir yarış içerisine çekti.