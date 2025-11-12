Haberler

Sünnet Düğününde Dehşet: Park Yeri Bulamayan Engelli Adam Ateş Açtı

Şanlıurfa'da sünnet düğününde park yeri bulamayan bedensel engelli bir kişi, katılımcılara pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'da, bedensel engelli Mehmet Eski (44), evinin önünde aracı için park yeri bulamadığı gerekçesiyle sokakta sünnet düğünü eğlencesine katılanlara pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda İklimya Subay (16) yaşamını yitirirken, 4'ü çocuk 6 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bedensel engelli Mehmet Eski, iddiaya göre evine geldiğinde sokakta yapılan sünnet düğünü nedeniyle aracına park yeri bulamadı. Bu nedenle düğün sahipleriyle tartışan Eski, olayın büyümesi üzerine aracındaki pompalı tüfeği alarak kalabalığa peş peşe ateş açtı. Panik ve korkunun yaşandığı olayda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü saldırının ardından Eski, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan İklimya Subay (16), doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İsimleri henüz öğrenilemeyen 4'ü çocuk 6 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
