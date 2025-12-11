Haberler

Sungurlu'da Yerli Malı Haftası etkinliği yapıldı

Sungurlu'da Yerli Malı Haftası etkinliği yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Yerli Malı Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Yerli Malı Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Şehit Yasin Keyvanoğlu Anaokulu'nda savunma sanayisi ürünlerini tanıtan etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte Altay Ana Muharebe Tankı, Akıncı İHA, MİLGEM sınıfı fırkateyn ve milli muharip uçağı KAAN'ın maketleri öğrencilere tanıtıldı.

Etkinlikte, Sungurlu Belediyesi tarafından temin edilen maketler eşliğinde çocuklara yerli üretimin önemi ve milli teknolojilerin geldiği aşama anlatıldı.

Kurum temsilcileri, çocuklarla bir araya gelerek milli üretimin Türkiye açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çekti.

Sungurlu Belediyesi, eğitim kurumlarında milli bilinç oluşturmayı amaçlayan benzer etkinliklerin sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Afet bölgesi ilan edilen ilçemiz fena sallandı
Poz sırasında samimi an! Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisine yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı

Poz sırasında samimi an! Yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı
TBMM'de stajyer istismarı iddiası: Bir personel görevden uzaklaştırıldı

Öğrencinin şikayetiyle ortaya çıktı, anında görevden alındı
Güllü, ölmeden önce patronuna anlatmış: Başıma bir şey gelirse...

Güllü, ölmeden önce iki isim vermiş: Başıma bir şey gelirse...
İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı

İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı
FED'in faiz kararına altının ilk tepkisi: İşte gram ve çeyreğin fiyatı

FED'in kararına altının ilk tepkisi: İşte gram ve çeyreğin fiyatı
Bingölspor'un dayanışma gecesinde 28 milyon TL toplandı, en yüksek bağış Peker'den geldi

3. Lig ekibinin bağış gecesine damga vurdu! Rakam dudak uçuklattı
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
Fener taraftarı kahrolacak! Sörloth için kesin karar verildi

Hakkındaki gelişme Fener taraftarını kahredecek
Dzeko, Fener'den gittiği takımda hayatının şokunu yaşadı

Fener'den gittiği takımda hayatının şokunu yaşadı
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yerine gelecek isim

Galatasaray'dan gidiyor! Yerine gelecek isim bile belli
Trump'tan tarihi operasyon! Görüntüler servis edildi, petrol fiyatları bir anda yükseldi

Böylesi daha önce hiç olmadı! Petrol fiyatlarını uçuran operasyon
title