Çorum'da sağanak etkili oldu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı, bazı ahırları su bastı.

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Kula köyünden akan Delice Çayı'nın debisi yükseldi, bazı bölgelerde su taşkınları yaşandı.

Köyde, çeltik tarlaları su altında kaldı, bazı ahırları su bastı.

Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince köyde su tahliyesi çalışması gerçekleştirildi.

Köy sakini İsmet Altuntaş, taşkının kısa sürede etkili olduğunu belirterek, suyun ahırlara kadar ulaştığını ve tahliye çalışmalarının devam ettiğini söyledi.