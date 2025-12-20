Haberler

Sungurlu'da "Sıcak Yuvam Projesi" hayata geçiriliyor

Güncelleme:
Sungurlu Kaymakamlığı, dar gelirli haneler ile yaşlı, kronik hasta ve engelli bireyler için 'Sıcak Yuvam Projesi'ni hayata geçiriyor. Proje kapsamında, 145 haneye doğal gaz yardımı ve nakdi destek sağlanacak.

Sungurlu'da, dar gelirli haneler ile yaşlı, kronik hasta ve engelli bireylerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla "Sıcak Yuvam Projesi" hayata geçiriliyor.

Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, yaptığı yazılı açıklamada, Sungurlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) yürütülecek proje kapsamında, doğal gaz kullanan ve vakıf tarafından belirlenen 145 haneye destek sağlanacağı bildirildi.

Doğal gaz yardımlarına ek olarak aynı hanelere 4 ay süreyle 1250'şer lira nakdi destek verileceğini belirten Köksal, projenin tüm maliyetinin SYDV bütçesinden karşılanacağı kaydetti.

Köksal, proje ile ihtiyaç sahibi vatandaşların doğal gaz giderlerinden kaynaklanan yükün hafifletilmesini, kış aylarını daha güvenli, sağlıklı ve sıcak bir ortamda geçirmelerini sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel
