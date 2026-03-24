SUNGUR test atışında hedefi tam isabetle vurdu

ROKETSAN tarafından geliştirilen SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, gerçekleştirilen atışlı test faaliyetiyle bir kez daha hedefi tam isabetle vurdu. ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, milli teknoloji ile hava savunmasındaki üstünlüklerinin devam ettiğini vurguladı.

ROKETSAN tarafından geliştirilen SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, başarılı bir test atışı gerçekleştirdi. ROKETSAN'ın resmi sanal medya hesabı üzerinden faaliyetin görüntülerine yer verilerek, "Hava savunmadaki keskin gözümüz: SUNGUR. Yüksek manevra ve üstün hedef tespit kabiliyetiyle SUNGUR, gerçekleştirilen atışlı test faaliyetinde hedefi bir kez daha tam isabetle vurdu. Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz sistemlerle, gökyüzündeki hakimiyetimizi pekiştirmeye devam ediyoruz" denildi.

'GÖK VATAN'I MİLLİ TEKNOLOJİMİZLE KORUMAYA DEVAM EDİYORUZ'

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ise konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Seri üretimlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Alçak irtifa hava savunma sistemimiz SUNGUR, başarıyla tamamlanan atışlı test faaliyetiyle hava savunmadaki üstünlüğünü bir kez daha kanıtladı. Gök Vatan'ı milli teknolojimizle korumaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber: Ankara,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kabine sonrası Erdoğan'dan 'İran' mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası İran mesajı: Bunu yapmakta kararlıyız
Haberler.com
500

Semih Kılıçsoy Beşiktaş'a ahlar vahlar ettirdi

Beşiktaş'a ahlar vahlar ettirdi
Yusuf Demir'den Galatasaray ve Türkiye itirafı

Takımdan ayrılır ayrılmaz baklayı ağzından çıkardı
Okan Buruk, Galatasaray'a 2 gol atan yıldız isme göz koydu

Galatasaray'a 2 gol atan yıldız isme göz koydular
Yunus Emre Özden'in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu'nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı

Yuvasını yıktığı isim, Aleyna'nın hapse girmesine kayıtsız kalamadı
Semih Kılıçsoy Beşiktaş'a ahlar vahlar ettirdi

Beşiktaş'a ahlar vahlar ettirdi
Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılacak takım sayımız belli oldu

Merakla beklenen haber geldi
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı

Günlerdir konuşulan isim nazara geldi! İşte son hali