Haberler

Caz topluluğu Sun Ra Arkestra, İstanbul'da konser verecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afrofuturizm ve spiritüel cazın öncüsü Sun Ra Arkestra, 12-13 Temmuz'da İstanbul Komünite'de sahne alacak. Müzik, felsefe ve sahne sanatlarını harmanlayan konserde topluluk, 'Lights on a Satellite' albümünden eserler seslendirecek.

Afrofütürizm akımının ve spiritüel cazın öncü topluluklarından Sun Ra Arkestra, 12-13 Temmuz'da İstanbul'da sanatseverlerle bir araya gelecek.

Komünite'de gerçekleştirilecek konser, izleyicilere müzik, felsefe ve sahne sanatlarını harmanlayan disiplinler arası deneyim sunacak.

Saksafoncu Knoel Scott'ın müzikal direktörlüğünde sahneye çıkacak topluluk, uzun yıllardır grupta aktif rol alan Marshall Allen'ın vizyonuyla şekillenen "Lights on a Satellite" albümünden eserleri yorumlayacak.

Afrika diasporasının tarihini, kültürünü ve geleceğini, bilim kurgu, teknoloji, müzik ve sanat aracılığıyla yeniden yorumlayan Afrofütürizm yaklaşımının en güçlü temsilcilerinden Sun Ra'nın mirasını sürdüren topluluk, müziği yalnızca bir ses formu değil, alternatif bir düşünce alanı ve varoluş biçimi olarak ele alıyor.

Dünya çapında kült statüsünü koruyan nadir müzik kolektiflerinden biri olan grup, disiplinli bir müzikal pratikle Sun Ra'nın "spirit band" yaklaşımını bugün de sahneye taşımaya devam ediyor.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani
MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçimin zamanında olması önemli

Seçimler ne zaman yapılacak? Bahçeli'den açıklama var

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya'dan tarihi faiz kararı! 31 yılın zirvesine çıktı

Merkez Bankası düğmeye bastı! Ülkede 31 yılın rekoru geldi
Iğdır FK dünya devleriyle aynı listede! Dünya Kupası'na damga vurdular

Dünya Kupası'na Iğdır FK damgası!

Reuters beklenen raporu yayınladı! Haberler.com yine listeye damga vurdu

Reuters raporu yayınlandı! Haberler.com yine listeye damga vurdu
Dünya bu Türk taraftarı konuşuyor! Yüzünü boyamasının nedeni ortaya çıktı

Dünya onu konuşuyor! Yüzünü boyamasının nedeni ortaya çıktı
Dua Lipa'nın eşinin sırtındaki izler dikkat çekti

Ünlü şarkıcı balayında! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
İran Futbol Takımı Teknik Direktörü: ABD'den Dünya Kupası maçı sonrası derhal ayrılmamız istendi

O ülkeyi maç biter bitmez kovmaktan beter etmiş
İzmir'deki kalabalık Savcı Sayan'ı şaşırttı: Dikkatle incelenmelidir

Salondaki kalabalık şaşırttı: Dikkatle incelenmelidir