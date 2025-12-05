Haberler

Sun-Ka Kağıt ve Karton Fabrikası'ndan İşçilerin Zehirlenmesiyle İlgili Açıklama: Söz Konusu Olayın Firmamızla Hiçbir Bağlantısı Bulunmamaktadır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sun-Ka Kağıt ve Karton Fabrikası, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşanan işçi zehirlenmesi olayının kendileriyle ilişkilendirilmesinin asılsız olduğunu açıkladı. Firma, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine tam uyduklarını vurgulayarak kamuoyunu yanlış bilgilendirmemek adına açıklama yaptı.

(ANKARA) - Sun-Ka Kağıt ve Karton Fabrikası, işçilerin zehirlenmesine ilişkin "Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşanan işçi zehirlenmesi olayı ile firmamız Sun-Ka Kağıt arasında ilişki kurulmaya çalışıldığı görülmüştür. Bu haberlerde firmamızın adının geçmesi tamamen asılsız, gerçek dışı ve yanlış bilgilendirmeye dayalıdır. Söz konusu olayın firmamızla hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren iki fabrikada çok sayıda işçi, ishal ve ateş şikayetleriyle hastaneye başvurmuştu.

Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan ve haberlerde zehirlenen işçilerin çalıştığı fabrikalardan biri olarak gösterilen Sun-Ka Kağıt ve Karton Fabrikası, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde bazı basın ve sosyal medya mecralarında, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşanan işçi zehirlenmesi olayı ile firmamız Sun-Ka Kağıt arasında ilişki kurulmaya çalışıldığı görülmüştür. Bu haberlerde firmamızın adının geçmesi tamamen asılsız, gerçek dışı ve yanlış bilgilendirmeye dayalıdır. Söz konusu olayın firmamızla hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.

"Tüm faaliyetlerimizi yasal mevzuata uygun şekilde, iş sağlığı ve güvenliğini en üst düzeyde gözeterek yürütmekteyiz"

Sun-Ka Kağıt olarak, tüm faaliyetlerimizi yasal mevzuata uygun şekilde, iş sağlığı ve güvenliğini en üst düzeyde gözeterek yürütmekteyiz. Kamuoyunun yanlış yönlendirilmemesi adına bu düzeltmenin yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Gerçeğe aykırı haberlerde ismimizin kullanılmasına ilişkin gerekli hukuki süreçleri başlatma hakkımız saklıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Söz konusu olayın firmamızla hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır."

Kaynak: ANKA / Güncel
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Galatasaray maçına giden Kerem Demirbay'ın sözleri tepki çekti

Maça damga vuran görüntü
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi

Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.