Sun-Ka Kağıt ve Karton Fabrikası'ndan İşçilerin Zehirlenmesiyle İlgili Açıklama: Söz Konusu Olayın Firmamızla Hiçbir Bağlantısı Bulunmamaktadır

Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren iki fabrikada çok sayıda işçi, ishal ve ateş şikayetleriyle hastaneye başvurmuştu.

Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan ve haberlerde zehirlenen işçilerin çalıştığı fabrikalardan biri olarak gösterilen Sun-Ka Kağıt ve Karton Fabrikası, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde bazı basın ve sosyal medya mecralarında, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşanan işçi zehirlenmesi olayı ile firmamız Sun-Ka Kağıt arasında ilişki kurulmaya çalışıldığı görülmüştür. Bu haberlerde firmamızın adının geçmesi tamamen asılsız, gerçek dışı ve yanlış bilgilendirmeye dayalıdır. Söz konusu olayın firmamızla hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.

"Tüm faaliyetlerimizi yasal mevzuata uygun şekilde, iş sağlığı ve güvenliğini en üst düzeyde gözeterek yürütmekteyiz"

Sun-Ka Kağıt olarak, tüm faaliyetlerimizi yasal mevzuata uygun şekilde, iş sağlığı ve güvenliğini en üst düzeyde gözeterek yürütmekteyiz. Kamuoyunun yanlış yönlendirilmemesi adına bu düzeltmenin yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Gerçeğe aykırı haberlerde ismimizin kullanılmasına ilişkin gerekli hukuki süreçleri başlatma hakkımız saklıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Söz konusu olayın firmamızla hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır."