Sumud Filosu yolculuğuna katılan gazeteci Durmuş, İsrail'in filoya saldırısına ilişkin detayları anlattı Açıklaması

Küresel Sumud Filosu yolculuğuna katılan gazeteci Ümmü Gülsüm Durmuş, İsrail ordusunun uluslararası sularda düzenlediği saldırıya rağmen filonun yolculuğuna devam ettiğini, güvenli bir yere ulaştıktan sonra Gazze için tekrar yola koyulacağını söyledi.

Gazeteci Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in dün gece filoya düzenlediği kuşatmanın Girit Adası'nın batısından Yunanistan kara sularına 54 mil mesafeden başladığını belirtti.

"Adeta gemiler kuşatılmıştı. Önce lazer ışıklarıyla tacizler başladı. Daha sonra tekneler, botlarla çevrelendi. Dronlar devreye girdi hatta çok alçaktan uçmaya başladı." ifadelerini kullanan Durmuş, o sırada 7 donanma gemisi bulunduğunu, aynı zamanda internetin "jammer"larla kesildiğini anlattı.

Durmuş, öncelikle filonun beyni olarak değerlendirilen "Saf Saf" adındaki amiral geminin alındığına ve tüm telsiz ile bağlantılarının koptuğuna dikkati çekerek, hava karardıkça müdahalenin daha da arttığını, çevrelerindeki tüm gemilerin alınmaya başlandığını dile getirdi.

Manevralar yaparak aralarından geçtiklerinin ve yollarına devam ettiklerinin altını çizen Durmuş, "Gece belli bir noktada bekledik. Sabahın ilk ışıklarıyla tekrar yolumuza koyulduk. Filo yolculuğuna devam ediyor. Herkes kendisine yeni bir rota çizmiş durumda ancak tabii ki birbirimizle iletişim halindeyiz. Önce güvenli bir yere gideceğiz, daha sonra Gazze için tekrar yola koyulacağız." diye konuştu.

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu, yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta düzenlenen saldırıda sivillerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamıyor.

Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail ordusunun saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 17 teknenin Yunan kara sularına girdiğini, 14 teknenin ise Yunan kara sularına doğru seyir halinde olduğunu bildirdi.