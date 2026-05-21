Sumud Filosu için tahliye seferleri

DIŞİŞLERİ Bakanlığı kaynakları, İsrail güçlerince alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Türk vatandaşları ve üçüncü ülke katılımcılarını yurda getirmek üzere 3 uçak seferi düzenleneceğini açıkladı.

Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, "İsrail güçlerince alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcısı vatandaşlarımızı ve üçüncü ülke uyruklu katılımcıları ülkemize getirmek üzere bugün Ramon Havalimanı'na üç uçak seferi düzenlenmektedir. Uçakların toplam yolcu kapasitesi 400'ün üzerindedir. Tahliye edilmeyi talep eden filo katılımcılarının tamamının ülkemize gelmesi mümkün olacaktır. Özel uçakların bugün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na inmesi planlanmaktadır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı