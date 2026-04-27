Sumud Filosu 56 Sivil Gemiyle Yeniden Gazze Yolunda

(ANKARA) - İtalya'nın Sicilya bölgesindeki Augusta kentinde toplanan Global Sumud Filosu, 56 gemiden oluşan konvoyla Gazze'ye doğru yola çıktığını duyurdu. Sumud Filosu'nun sosyal medya hesaplarından yayımlanan açıklamada yeni filonun "bugüne kadarki en büyük sivil deniz seferberliği" olduğu belirtildi. Filoda yer alan aktivistler amaçlarının Gazze'deki ablukayı kırmak, kalıcı bir insani koridor açılmasına katkı sunmak ve hükümetler ile şirketler üzerinde siyasi ve ekonomik baskıyı artırmak olduğunu vurguluyor.

Augusta'daki Porto Xiphonio Limanı'ndan dün ayrılan gemiler, Sicilya kıyılarından koordineli biçimde Akdeniz'e açıldı. Limanda toplanan destekçiler ve basın mensupları, gemilerin ayrılışını sloganlar ve dayanışma mesajlarıyla takip etti. Sumud Filosu, Türkçe sosyal medya hesabında yapılan kamuoyu duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

'"Global Sumud Filosu, 50'den Fazla Gemiyle İtalya'dan Resmen Yola Çıktı!

Global Sumud Filosu, bugün İtalya'nın Augusta kentindeki Porto Xiphonio limanından 56 geminin resmen ayrıldığını duyurdu. Bu hareket, Gazze için bugüne kadarki en büyük sivil deniz seferberliği olarak kayda geçti. Gemiler, Sicilya kıyılarından koordineli bir düzen içinde ayrılırken, sahilde toplanan destekçiler ve basın tarafından takip edildi. Filo, Doğu Akdeniz'e doğru ilerleyerek operasyonel yeni bir aşamaya girdi.

İsrail'in yasa dışı ablukasına meydan okumak.

Kalıcı bir insani koridorun açılmasını sağlamak.

Hükümetler ve şirketler üzerinde siyasi ve ekonomik baskıyı artırmak.

Bu girişim, Brüksel Deklarasyonu kapsamında şekillendi, boykot, siyasi baskı ve şiddetsiz sivil itaatsizlik çağrısı yapıyor.

Filo, 'Kurumlar başarısız olduğunda insanlar harekete geçer' mesajıyla küresel sivil direnişin bir parçası olarak yoluna devam ediyor."

Kaynak: ANKA
