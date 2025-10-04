Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Küresel Sumud Filosu Aktivistlerini Karşıladı

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistleri İstanbul Havalimanı'nda karşıladı.

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistleri getiren Türk Hava Yolları (THY) uçağı 15.50'de İstanbul Havalimanı'na indi. Uçakla gelen, aralarında 36 Türk, 23 Malezyalının olduğu toplam 137 kişi, havalimanında aileleri başta olmak üzere bazı yetkililer ve çok sayıda kişi tarafından karşılandı.

Aktivistleri karşılayanlardan KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in zulmü karşısında bütün dünyanın ayağa kalktığını, Sumud Filosu'nun da bu ayağa kalkışın bir tezahürü olduğunu kaydetti.

Bayraktar, aktivistler arasında kendi arkadaşlarının da bulunduğunu belirterek, "Gün gün onlarla yatıp, onlarla kalktık ve onlarca ülkeden yüzlerce aktivist tamamen barışçıl bir şekilde çok kutlu bir yolculuğa çıktılar. Çok zor şartlarda ama hiç korkmadan ve bir an olsun şüphe etmeden sadece hedeflerine kilitlendiler. İnanılmaz bir cesaret örneği gösterdiler ve biz bu cesareti Gazzelilerden öğrendik. Gerçek cesaretin ne olduğunu bütün dünyaya Filistinliler öğretti. Bu arkadaşlarımız da onlara destek olmak, İsrail'in hukuksuz, haksız, zalimce uyguladığı ablukayı yıkmak için ve belki bir umut Gazzelilere el uzatabilmek için bu yola çıkmışlardı." ifadelerini kullandı.

Filodakilere sağ salim ulaştıkları için çok mutlu olduğunu dile getiren Bayraktar, aktivistlerin geri gelmesi için yapılan organizasyonu da tebrik ederek, şunları söyledi:

"Bütün duamız o ki yarın bir gün Gazzeli kardeşlerimizle de böyle kavuşalım. Türk, Türk olmayan, Müslüman, Müslüman olmayan demeden Türkiye her zaman barışın ve halklara, insanlara yardım etmenin peşinde oldu. Filistin davasının her zaman yanında olduk. Allah devletimize zeval vermesin. Öyle büyük bir zulüm, öyle büyük bir haksızlık ki ve o kadar uzun süredir devam ediyor ki gerçekten artık hiçbir şekilde insanlar bunu kabul etmiyor, alışmıyor, normalleştirmiyor. Alışmamalıyız, unutmamalıyız da. İsrail muhtemelen çok da korkuyor ve onlar zaten bunca yaptıkları zulüm karşısında tüm ömürlerini de korkarak geçirecekler ama Gazzeliler, Filistinliler hiçbir zaman korkmayacak. Ömürleri boyunca gururla ve cesaretle yaşayacaklar. Dua ediyoruz, inşallah daha güzel günler göreceğiz."