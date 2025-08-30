Sümer Ezgü, Burdur'da Zafer Bayramı Konsertu Verdi

Türk Halk Müziği Sanatçısı Sümer Ezgü, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Burdur'un Bucak ilçesinde konser verdi.

Bucak Belediyesince düzenlenen konser öncesi Cumhuriyet Caddesinde "Zafer Yürüyüşü" yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlanan yürüyüşün ardından Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, verdiği konserde türkülerini seslendirdi.

Çocukluk döneminin Bucak ilçesinde geçtiğini anlatan Ezgü, Bucak Zeybeği ve Serenler Zeybeğini oynadı.

Ezgü, Bucak halkının kendisine her zaman vefalı olduğunu belirterek, "Yıllar sonra tekrar Bucak'a geldim. Hatta ismim de sokağa verilmişti burada. Buraya tekrar geldiğim için çok mutluyum." dedi.

Belediye Başkanı Hülya Gümüş, Ezgü'ye hediye takdim etti.