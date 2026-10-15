Sumbas'ta polis, dolandırıcılık ve uyuşturucuya karşı vatandaşları bilgilendirdi

Sumbas'ta polis, dolandırıcılık ve uyuşturucuya karşı vatandaşları bilgilendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, semt pazarları ve vatandaşların yoğun bulunduğu noktalarda bilgilendirme çalışması yaptı. Ekipler, dolandırıcılık ve uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgi vererek broşür dağıttı.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, polis ekipleri vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalarda bilgilendirme faaliyetlerinde bulundu.
Vatandaşlara dolandırıcılık ve uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgi veren ekipler broşür de dağıttı.
Kaynak: AA