Sumbas'ta Mahsur Kalan İki Keçi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde sarp ve kayalık arazide 15 gündür mahsur kalan 2 keçi, itfaiyenin 5 saatlik çalışması ile kurtarıldı.

Sumbas ilçesi Gaffarlı Köyü Diniker mevkisinde çoban Kamil Kaya, otlatmaya götürdüğü keçilerinden 2'sinin eksik olduğunu fark etti. Aramalara başlayan Kaya, bir türlü hayvanları bulamadı. Umudunu kaybeden Kaya, keçilerinin kayalıklarda mahsur kaldığını gördü. Kaya, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ardım istedi. Kadirli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden 4 kişilik ekip keçileri kurtarmak için çalışmalara başladı. Ulaşılması zor sarp arazide 5 saat çalışan itfaiye ekipleri 2 keçiyi kurtardı. Hayvanların susuzluktan bitkin düştüğünü gören ekipler su vererek hayvanları Kamil Kaya'ya teslim etti. Hayvanlarının kurtarılmasına sevinen Kamil Kaya, itfaiye personeline teşekkür etti.