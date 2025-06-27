Sumbas'ta Mahsur Kalan İki Keçi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

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Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde kayalık arazide 15 gündür mahsur kalan iki keçi, itfaiye ekiplerinin 5 saatlik çalışması ile kurtarıldı. Çoban Kamil Kaya, keçilerini bulamadıktan sonra yardım çağrısında bulundu.

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde sarp ve kayalık arazide 15 gündür mahsur kalan 2 keçi, itfaiyenin 5 saatlik çalışması ile kurtarıldı.

Sumbas ilçesi Gaffarlı Köyü Diniker mevkisinde çoban Kamil Kaya, otlatmaya götürdüğü keçilerinden 2'sinin eksik olduğunu fark etti. Aramalara başlayan Kaya, bir türlü hayvanları bulamadı. Umudunu kaybeden Kaya, keçilerinin kayalıklarda mahsur kaldığını gördü. Kaya, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ardım istedi. Kadirli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden 4 kişilik ekip keçileri kurtarmak için çalışmalara başladı. Ulaşılması zor sarp arazide 5 saat çalışan itfaiye ekipleri 2 keçiyi kurtardı. Hayvanların susuzluktan bitkin düştüğünü gören ekipler su vererek hayvanları Kamil Kaya'ya teslim etti. Hayvanlarının kurtarılmasına sevinen Kamil Kaya, itfaiye personeline teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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