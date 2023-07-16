Sumbas'ta çıkan orman yangını 24 saatte söndürüldü

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde dün çıkan orman yangını, 24 saatte söndürüldü; 400 dönüm alan zarar gördü. Gafarlı köyü Diniker Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile alevler, kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü söndürme ekipleri sevk edildi. Toplam 7 uçak, 14 helikopter, 63 arazöz, 17 iş makinesi ve 300 personel söndürme çalışmalarına katıldı; bazı evler de tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu 24 saatte söndürüldü. 400 dönüm alan zarar görürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.