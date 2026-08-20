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Kadirli'de Sumak Toplamaya Giden Kadın Ölü Bulundu

Kadirli'de Sumak Toplamaya Giden Kadın Ölü Bulundu
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sumak toplamak için evinden çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı, arazide hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri Avlukyarı'nın hayatını kaybettiğini belirledi; ölüm nedeni otopsiyle kesinleşecek. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde sumak toplamak için evden çıktıktan sonra bir daha haber alınmayan Cezire Avlukyarı'nın (75) arazide cansız bedeni bulundu.

Kadirli ilçesi Yenigün köyündeki evinden dün sumak toplamak için çıkan Cezire Avlukyarı, akşam olmasına rağmen eve dönmeyince yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine jandarma ekiplerinin bölgede başlattığı arama çalışmasına köy halkı da destek verdi. Gece yarısına kadar süren arama çalışması sonucu Avlukyarı, arazide hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Avlukyarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Cezire Avlukyarı'nın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Avlukyarı'nın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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