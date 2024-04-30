Suluova TOKİ Çelebi Mehmet İlkokulu öğrencileri belediyeyi ziyaret etti
Suluova TOKİ Çelebi Mehmet İlkokulu öğrencileri, hayat bilgisi dersinin "yerel yönetimler" konusunu belediyede işledi. Belediye Başkanı Rifat Uzun, öğrencilere belediyenin çalışma sistemi ve projeler hakkında bilgi verdi. Ziyaret sonunda öğrenciler ve başkan birbirlerine hediyeler verdi.
Suluova TOKİ Çelebi Mehmet İlkokulu öğrencileri, hayat bilgisi dersinin "yerel yönetimler" konusunu belediyede işledi.
Okul yöneticileri ve öğretmenleriyle öğrencileri misafir eden Belediye Başkanı Rifat Uzun, belediye başkanının görevleri, belediyelerin çalışma sistemi, birim amirliklerinin görevleri hakkında bilgi vererek, ilçe geneli ile öğrenci ve gençlere yönelik planladıkları projeler hakkında bilgilendirmede bulundu.
Ziyaret sonunda öğrenciler Uzun'a teşekkür ederek, ay yıldız motifli baklava hediye edip görevinde başarılar diledi.
Uzun da öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.