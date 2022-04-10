Suluova Taşovalılar Derneği ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suluova Taşovalılar Derneği ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı

AA - Seyfullah Uzun - Güncel
 - Güncelleme:
Suluova Taşovalılar Derneği ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı

Suluova Taşovalılar Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda kolisi yardımında bulundu.

Suluova Taşovalılar Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda kolisi yardımında bulundu.

Dernek Başkanı Yılmaz Aytap, dernek olarak her yıl gerçekleştirdikleri geleneksel kaz tridi etkinliklerini bu yıl gerçekleştirmeyerek onun yerine ihtiyaç sahibi ailelere destek olduklarını, temel gıda maddelerinden oluşan yardım kolilerini belirlenen ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını söyledi.

İlçede ihtiyaç sahibi 500 aileye yardım kolilerini ulaştırdıklarını aktaran Aytap, şunları kaydetti:

"Paylaşma, kardeşlik ve dayanışma ayı olan ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerimizin mağdur olmasına gönlümüz razı gelmez. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak için gayret ediyoruz. Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Çorbalarında bir nebzede katkımız oluyorsa ne mutlu bize. Suluovalı ihtiyaç sahibi tüm hemşehrilerimize elimizden geldiği kadar yardım yapmayı planlıyoruz. Tüm halkımızın aileleriyle birlikte huzurlu bir ramazan geçirmelerini temenni ediyorum."

AA / Seyfullah Uzun - Güncel

Ramazan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title