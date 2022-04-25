Suluova Müftülüğü zekat ve fitreleri gıda kolisi olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suluova Müftülüğü zekat ve fitreleri gıda kolisi olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

AA - Seyfullah Uzun - Güncel
 - Güncelleme:
Suluova Müftülüğü zekat ve fitreleri gıda kolisi olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Suluova Müftülüğü, hayır sahiplerinin verdikleri zekat ve fitreleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Suluova Müftülüğü, hayır sahiplerinin verdikleri zekat ve fitreleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

İlçe Müftüsü Sıtkı Kaya, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Suluova Şubesi aracılığı ile vatandaşların zekat ve fitreleriyle alınan gıda kolilerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını belirtti.

Zekat ve fitrelerin, din görevlileri aracılığıyla makbuz karşılığı toplandığına işaret eden Kaya, "Din görevlilerince tespit edilen veya Müftülüğümüze gelerek talepte bulunan ihtiyaç sahipleri için hazırlanan yardım kolileri evlerine bırakılıyor. Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında emeği olan din görevlilerine ve hayır sahiplerine teşekkür ederiz." dedi.

AA / Seyfullah Uzun - Güncel

Türkiye Diyanet Vakfı, Hisarcık, Suluova, Zekat, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title