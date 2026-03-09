Haberler

Suluova Kaymakamı Gürçam şehit ailesiyle iftar sofrasında buluştu

Suluova Kaymakamı Gürçam şehit ailesiyle iftar sofrasında buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, eşi Petek Gürçam ile birlikte şehit er Mustafa Bilgili ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

Amasya Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, eşi Petek Gürçam ile birlikte şehit er Mustafa Bilgili ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

Kaymakam Gürçam, 2016 yılında Diyarbakır Sur'da şehit düşen er Mustafa Bilgili'nin babası Recep ve annesi Nilgün Bilgili'ye bir kez daha taziye temennilerinde bulunarak tüm şehit ve hayatını kaybeden gazilere Allah'tan rahmet, geride kalan ailelerine de sabır ve sağlıklı bir hayat diledi.

Şehit ailelerinin devletin ve milletin emaneti olduğunu vurgulayan Gürçam, şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın en önemli sorumluluklardan biri olduğunu belirterek, şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Tüm şehitler için dualar edilen ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, şehidin babası Recep ve annesi Nilgün Bilgili ile yakından ilgilenen Kaymakam Gürçam, ailenin taleplerini dinleyerek ramazan aylarını tebrik etti, devletin tüm imkanlarıyla her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu yineledi.

Misafirperverliklerinden dolayı şehit ailesine teşekkür eden Kaymakam Gürçam, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canını feda eden şehidimiz Mustafa Bilgili'nin bizlere emaneti olan ailesinin iftar sofrasına konuk olduk. Şehitlerimizin geride bıraktığı aileleri bizler için en değerli emanettir. Onların her türlü ihtiyacında yanlarında olmak bizim asli görevimizdir." dedi.

Kaynak: AA / Murat Arslan
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti

İmamoğlu'na 2 bin yıl istenen dava gergin başladı! Salon boşaltılıyor
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından red: Burası yeri değil

İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından red: Burası yeri değil
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri

Yeni dini lider kolay lokma olmayacak gibi: Şu görüntülerine bakar mısınız?
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var

İsrail ülkeye sızdı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
Ürdün Kralı 2. Abdullah askeri üniformayı giydi

Kral askeri üniformayı giydi
Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi
Kim'den İran'a Mücteba Hamaney mesajı

Yeni liderini seçen İran'a bir mesajı var
Kim'den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor

Savaş sürerken Kim'den tarihi rest
Mbappe- Ester aşkı artık belgelendi

Dünyanın konuştuğu aşk artık belgelendi