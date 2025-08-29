Suluova Kaymakamı Gürçam, okul inşaatlarında incelemelerde bulundu

Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, okul inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Gürçam, Suluova Şehit Erkan Ayas Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin yeni atölye binası ile Şehit Aydın Korkmaz İlköğretim Okulu binası inşaatlarında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

İlçedeki eğitim alt yapısını güçlendirmeye çalıştıklarını vurgulayan Gürçam, "Suluova olarak eğitim alt yapımızda çok eksiğimiz yok, daha da güçlendirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Amacımız çocuklarımızı en kaliteli ve modern yapılarda eğitim almasını, aynı zamanda da öğretmen ve personel kalitesi anlamında en üst seviyelere çıkması için çaba sarf ediyoruz." dedi.

Kaymakam, Gürçam, mesleki liselerin önemine de işaret ederek, "Meslek liseleri gün geçtikçe daha çok önem kazanmaktadır. Sanayi sektörümüzde ve diğer alanlarda ara eleman ihtiyacı artmış durumda. Bu nedenle meslek liselerimizin önemi çok büyük. Meslek liselerimize öğrenci ve velilerimizi yönlendirmeye çalışıyoruz. Bir taraftan da meslek liselerimizin alt yapısını güçlendiriyoruz." diye konuştu.

Gürçam'a ziyaretlerinde Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Katipoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu da eşlik etti.