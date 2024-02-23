Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ilkokullar arası bilgi ve kültür şenliğinde ödüller verildi

Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ilkokullar arası bilgi ve kültür şenliğinde dereceye girenlere ödülleri verildi.

Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik kapsamındaki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri, Kaymakam Şafak Gürçam tarafından verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, şenliğin amacının öğrencilere eğlenirken öğretmek olduğunu ifade ederek, "Öğrencilerin birbirleri ile etkileşim halinde olmasını, araştırmaya teşvik etmeyi, kazanımları değerlendirmeyi ve öğrencilerde takım ruhunu oluşturmayı hedefledik. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.