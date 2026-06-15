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Suluova'da Jandarma'nın 187. Yıl Dönümü Kutlaması

Suluova'da Jandarma'nın 187. Yıl Dönümü Kutlaması
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Amasya'nın Suluova ilçesinde Kaymakam Şafak Gürçam, Jandarma Teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla jandarma personelini kabul etti.

Amasya'nın Suluova ilçesinde Kaymakam Şafak Gürçam, Jandarma Teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla jandarma personelini kabul etti.

İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emrah Gürcan ve Karakol Komutanı Teğmen Alperen Özkan, Gürçam'ı ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gürçam, jandarma teşkilatının köklü geçmişi, ülke güvenliğine sunduğu katkı ve fedakarca yürüttüğü hizmetlerle önemli bir görev üstlendiğini vurguladı.

Jandarmanın özellikle kırsal bölgelerde suçla mücadeledeki kararlılığı ve vatandaşla kurduğu güçlü bağla öne çıktığını belirten Gürçam, Jandarma Genel Komutanlığının 187'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andığını, İlçe Jandarma Komutanlığı mensuplarına başarı, sağlık ve mutluluk dilediğini ifade etti.

Gürcan da ilçede yürütülen faaliyetler hakkında Gürçam'a bilgi verdi.

Kaynak: AA / Murat Arslan
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