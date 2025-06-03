Suluova'da Çanakkale Gezici Müze Sergisi açıldı

Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Çanakkale Gezici Müze Sergisi açıldı.

Şehit Osman Karakuş Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen açılışta konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, Çanakkale ruhunun asla unutulamayacağını, Çanakkale'yi görmemiş vatandaşlar ile öğrenciler için Çanakkale Gezici Müzesi'nin önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Tüm vatandaşları müzeyi görmeye davet eden Davu,

"Atalarımızın verdiği mücadeleyi adeta gözler önüne seren ve Çanakkale Destanını anlatan fotoğraflar, mektuplar, hatıralar, mermiler, savaşta kullanılan alet ve envanterlerden oluşan yaklaşık 1.200 parça eserin yer aldığı müze sergisi 3 gün ziyarete açık kalacak" dedi.