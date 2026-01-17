Haberler

Suluova'da Bilgi ve Kültür Şenliği yapıldı

Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bilgi ve Kültür Şenliği'nde TOKİ Çelebi Mehmet İlkokulu birinci oldu. Şenlikte eğlenceli ve öğretici bir etkinlik gerçekleştirildi.

Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, dönem sonu faaliyetler hatası kapsamında, Bilgi ve Kültür Şenliği düzenlendi.

Belediye Kültür Merkezinde yapılan bilgi yarışmasında, 15 ilkokuldan TOKİ Çelebi Mehmet İlkokulu birinci oldu.

Şenliğin, her yıl geleneksel olarak düzenlendiğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu,

"Gerçekleştirdiğimiz şenliğimizin amacı yarışmak değil eğlenmek ve eğlenirken de öğrenmektir. Öğretmenlerimizin hazırladığı sorulardan oluşan bu eğlenceli etkinlikle güzel zamanlar geçirdiğinizi görüyoruz; öğretmenlerimize ve programda emeği geçenlere huzurlarınızda teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Şafak Gürçam, Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ve Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu tarafından verildi.

Kaynak: AA / Murat Arslan - Güncel
