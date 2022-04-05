Suluova'da Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Suluova'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi.

Suluova Kaymakamı Abdullah Şen, İlçe Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada, uyuşturucu ve madde bağımlılığının bütün dünyanın sorunu olduğunu söyledi.

Madde bağımlılığının, Türkiye'de de ciddi bir sorun olduğunu ifade eden Şen, "Devlet olarak da millet olarak da, mücadele etmenin yol ve yöntemlerini sürekli geliştiriyoruz. Devletimiz de mücadelede yol ve yöntemlerini geliştiriyor her yönüyle, bizler de ilçelerimizde devletimizin bize yol göstericiliğinde ilçemizde kurum ve kuruluşlar olarak en iyi şekilde görevimizi yaparak gençlerimizin, insanlarımızın bu madde bağımlılığı illetine düşmemesi için hep birlikte gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından çalıştayın süreci ve işleyişine ilişkin sunum yapıldı.

Üç gün sürecek çalıştaya kamu kurumlarından ve STK'lardan temsilciler katılıyor.