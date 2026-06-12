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Suluova'da Kur'an kursları kapanış töreni düzenlendi

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Amasya'nın Suluova ilçesinde, İlçe Müftülüğü bünyesindeki 4-6 yaş Kur'an kursları için 2025-2026 eğitim yılı kapanış töreni düzenlendi. Minik öğrenciler ilahi ve gösteriler sundu, belge ve madalyalarını aldı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde, İlçe Müftülüğü bünyesinde eğitim veren 4-6 yaş Kur'an kursları için 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı kapanış töreni gerçekleştirildi.

Şehzade Elif 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda düzenlenen program, minik bir öğrencinin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Törenin açılışında konuşan Amasya İl Müftüsü İbrahim Yavuz, çocukların anne ve babalara birer emanet olduğunu belirterek, maddi ihtiyaçlar kadar manevi ihtiyaçların da karşılanmasının önemine değindi.

Diyanet İşleri Başkanlığının 2013 yılından bu yana 4-6 yaş kurslarına büyük önem verdiğini vurgulayan Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklar geleceğimizdir, istikbalimizdir. Çocuksuz bir dünya çiçeği olmayan bir bahçe gibidir. Değerlerine bağlı iyi bir evlat yetiştirmek anne ve babalar olarak bizim görevimizdir. Başkanlığımızın 2013 yılında başlattığı 4-6 yaş kurslarına halkımızın ciddi bir teveccühü oldu ve kurs sayılarımız her geçen gün arttı. Bu sayıların artmasından büyük memnuniyet duyuyoruz."

Konuşmaların ardından minik öğrenciler, dönem boyunca öğrendikleri ilahileri seslendirerek çeşitli gösteriler sundu.

Programın sonunda, eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere belge ve madalyaları takdim edildi.

Törene, Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Rıfat Uzun, İlçe Müftüsü Sıtkı Kaya, eğitmenler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Murat Arslan
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