Süluk Gabri ilk ve ortaokulunun tadilatı yapılarak eğitime açılacak

MALATYA (Bültenler) - Suriye'de yaşanan savaşlar sırasında binlerce savaş mağduruna ilaç, gıda ve giyecek yardımlarında bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi, Suriye'nin Tel Abyad şehrinde iç savaş nedeniyle okulları tahrip olan çocukların yeniden okullarına dönebilmeleri ve eğitimlerini tamamlayabilmeleri için ilk ve ortaokulda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Çatışmalarda zarar gören elektrik tesisatı, iç ve dış cephesi baştan sona yenilenen Süluk Gabri ilk ve ortaokulu toplam 2120 metrekare kapalı alana sahip. Okul bodrum, zemin, iki normal kat ve terastan oluşmaktadır.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Süluk Gabri ilk ve ortaokulunda devam eden tadilat çalışmaları kapsamında;

Dış cepheye iskele kurulup dökülen ve kabaran sıvalar kazınarak tekrar sıva ve boyaları yapılıyor. Teras katta membran su yalıtımı yapılarak üzerine koruyucu meyil beton atılarak su sızıntıları önleniyor. Sınıf ve koridorların sıva ve iç boyaları yapılıyor.

Okulun daha önce mevcutta bulunmayan kapıların çelik kasa ve laminant kapı kanatları da tadilat çalışmaları kapsamında yapılıyor. Devam eden tadilatlar sırasında okulun kırılan tüm camları değiştirilirken, dışarıdaki demir cam korkulukları boyanıyor. Elektrik tesisatı da baştan sona yenilenen okulun kırılan mermer merdivenlerinin de tamiri yapılıyor.

Okul dışında da tadilat çalışmaları yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi MESTON ekipleri tarafından, okulun çevre duvarlarında yıkılan kısımlar onarılırken, kullanılmayacak haldeki WC-Lavaboları da tekrar yenileniyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Süluk Gabri ilk ve ortaokulunda yapılan tadilat çalışmalarından oldukça etkilendiklerini dile getiren bölge halkı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve emeği geçenlere şükran duyduklarını ve minnettar olduklarını dile getiriyorlar.

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