Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Ahmet Oğuzalp hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Ahmet Oğuzalp'in (60) kullandığı plakasız motosiklet, Aydın-Denizli kara yolunun Atça mevkisinde, Ö.K'nin idaresindeki 64 ADP 740 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Ahmet Oğuzalp'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mustafa Çelik