Aydın'da işçi servis minibüsü devrildi; 16 yaralı / Ek görüntü

Güncelleme:
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan bir servis minibüsünün devrilmesi sonucunda 16 kişi yaralandı. Olay, sabah saatlerinde meydana geldi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Aydın-Denizli kara yolundaki Yenipazar Kavşağı'nda meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan S.Y.'nin kullandığı 09 P 1762 plakalı servis minibüsü devrildi. Kazada S.Y. ile 15 işçi yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
