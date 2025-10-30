Sultanhanı'nda Yeni Aile Sağlığı Merkezi ve Acil Sağlık İstasyonu Açıldı

Sultanhanı ilçesinde Osman Hoca Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış programına Vali Mehmet Kumbuzoğlu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, AK Parti Aksaray İl Başkanı Hamza Aktürk, Sultanhanı Kaymakamı Bilal Göksun, Belediye Başkanı Fahri Solak, kurum amirleri, sağlık çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

Kumbuzoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Sultanhanı'na kazandırılan tesisin önemli bir ihtiyacı karşıladığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Solak ise, ilçeye kazandırılan bu modern sağlık merkezi, hem sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracağını hem de vatandaşların acil durumlarda zamandan kazanmasını sağlayacağını kaydetti.

Törenin ardından protokol üyeleri tesisleri gezerek incelemelerde bulundu.