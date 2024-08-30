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Sultangazi Haseki Hastanesi Yanında Boş Valiz Alarmı

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Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanına bırakılan valiz, polisi harekete geçirdi. Bomba imha uzmanının kontrollü olarak fünye ile patlattığı valizin içinin boş olduğu öğrenildi.

Emin YEŞİL-İSTANBUL, Sultangazi Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nin yanına bırakılan valiz, polisi harekete geçirdi. Bomba imha uzmanının kontrollü olarak fünye ile patlattığı valizin içinin boş olduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne giden yol kenarında 2 kişi, çimenlik alanda valiz gördü. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik çemberi oluşturdu ve çevredeki vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Bomba imha ekiplerinin incelemesinin ardından valiz, fünye ile patlatıldı. Patlama sonrası yapılan incelemede, bavulun içinin boş olduğu ve herhangi bir tehlike arz etmediği anlaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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