Sultangazi'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
TEM Otoyolu Edirne istikametinde otomobil, hafif ticari araç ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu oluştu.
Sultangazi'de, otomobil, hafif ticari araç ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kazada yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.
TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyreden, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 MNN 47 plakalı otomobil, önce 34 NYJ 115 plakalı hafif ticari araca, daha sonra yan şeride geçerek, 34 BSA 838 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza yapan araçları kaldırma çalışması başlatıldı.
Otoyolda kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.