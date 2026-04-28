Sultangazi'de yayaya motosikletin çarpması kamerada

Sultangazi'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sultançiftliği Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda 26 Nisan'da yolun karşısına geçmeye çalışan Azerbaycan uyruklu Bayram A'ya motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle başını beton bloğa çarpan Bayram A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan yaya ambulansla hastaneye kaldırılırken, motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, motosikletin yayaya çarptığı ve yayanın yere savrulduğu görülüyor.

Motosiklet sürücüsünün kazadan sonra yayanın yerde yattığını görmesinin ardından zıplayarak tepki vermesi de görüntülerde yer alıyor.

Kaynak: AA / Zekeriye Çelik
